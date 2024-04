Eventi: AgriZero positiva pratica per valorizzare produzioni locali

Udine, 20 apr - L'esperienza ormai consolidata di AgriZero ha consentito di dare il giusto compenso alle produzioni e al lavoro degli agricoltori locali garantendo al contempo alla collettività la fornitura di prodotti a chilometro zero che esprimono valori eccellenti di qualità e di tutela ambientale.Dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche è giunto oggi il plauso della Regione per il decimo anniversario di Agrizero, un appuntamento che si reitera ogni sabato mattina nel cuore di Porcia per dare vita ad un mercato di produzioni del territorio.Come è stato sottolineato il trasporto delle merci, che crea impatti negativi sul prodotto e sull'ambiente, qui viene totalmente eliminato, puntando anche sulla capacità delle imprese di fare rete. Una formula che in futuro andrà mantenuta e che ha avuto la possibilità di svilupparsi grazie anche al sostegno delle istituzioni locali. ARC/SSA/pph