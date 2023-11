Eventi: Amirante, a Ecomondo confronto su infrastrutture green

L'assessore a Rimini alla Fiera della transizione ecologica e dell'economia circolare Pordenone, 7 nov - "Un importante momento di confronto in cui si è discusso di economia circolare, ma anche di energie rinnovabili, di rigenerazione urbana di transizione ecologica a livello nazionale e locale. Toccando anche i temi legati al futuro dei trasporti, all'edilizia sostenibile e alla gestione del territorio. Tutti argomenti che concorrono insieme a determinare le linee guida della transizione ecologica sulle quali anche la Regione Friuli Venezia Giulia è impegnata sui diversi fronti, come per esempio l'economia circolare nell'edilizia e la riduzione delle emissioni nel sistema del trasporto pubblico locale". Lo ha sostenuto oggi a Rimini l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, a margine della cerimonia di inaugurazione della 26. edizione di Ecomondo, la Fiera Internazionale del recupero di materia ed energia, dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare. La rassegna - da oggi a venerdì 10 novembre, all'evento di oggi tra le altre autorità anche il ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin - raccoglie tutte le principali innovazioni nei settori della transizione ecologica. L'assessore, nell'ambito della prima giornata della rassegna internazionale, ha partecipato anche agli Stati generali della Green economy. "Un'occasione fondamentale - ha proseguito Amirante - per condividere, vista anche la presenza del ministro per l'Ambiente, tra le diverse istituzioni dei territori la necessità del nostro Paese di diminuire le emissioni nocive attraverso interventi nei diversi settori. E' dunque importante in questo contesto condividere le azioni e promuovere scambi di esperienze anche tra amministrazioni, in modo che vi sia un impegno congiunto verso azioni promosse dai Comuni più piccoli passando per le città più grandi fino alle Regioni e ai ministeri". "Nella stagione della transizione ecologica e dell'economia circolare - ha rimarcato l'esponente della Giunta regionale - è sempre più necessario guardare alle nostre città e al territorio con occhi nuovi, orientati alle azioni ormai necessarie per rispondere anche alle sollecitazioni date dal cambiamento climatico. Serve un nuovo modo di immaginare e progettare il tessuto urbano e il territorio nel suo complesso attraverso soluzioni e azioni che stiamo mettendo in atto anche in Friuli Venezia Giulia, in particolare nell'ambito di infrastrutture, trasporti, edilizia scolastica, edilizia residenziale e gestione del territorio al fine di renderlo più attrattivo, inclusivo e accessibile". ARC/LIS/gg