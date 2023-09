Eventi: Amirante, Asd Torre esempio di sport e coesione sociale

L'assessore alla presentazione delle squadre della società calcistica pordenonese Pordenone, 25 set - "Per l'Amministrazione regionale è un piacere, ma anche un dovere, sostenere ed essere vicini a società e associazioni sportive, come la Asd Torre, che costituiscono un valore davvero inestimabile e un grande esempio di dedizione e di volontariato a favore dello sport, dei giovani e dell'intera comunità. Crediamo molto nel sostegno alle attività sportive, che passa anche da azioni e progettualità finanziaria volte a garantire la manutenzione e la funzionalità degli impianti sportivi". Lo ha affermato questa sera l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, partecipando alla presentazione ufficiale delle squadre per il campionato 2023-2024 al Polisportivo di Torre alla presenza, tra gli altri, dei vertici dell'Associazione sportiva dilettantistica Torre, dei dirigenti, dei molti volontari, dei ragazzi e delle famiglie. "Nell'ambito dei programmi - ha evidenziato l'assessore - in tema di impianti sportivi in capo al vicepresidente Anzil che gestisce la delega allo Sport, il nostro impegno e la nostra volontà, già espressi nei bandi usciti proprio a favore dell'associazionismo sportivo, restano quelli di sostenere in particolare quei sodalizi, come l'Asd Torre, che possono offrire anche servizi, opportunità e risposte alle famiglie in termini di sostegno attraverso attività e momenti di aggregazione sociale per i ragazzi che si prolungano anche nel periodo estivo". "La Asd Torre - ha aggiunto Amirante - è una società con una lunghissima tradizione, di oltre 50 anni, con una scuola calcio e un settore giovanile di grande importanza che fa crescere i ragazzi in un ambiente sano e impregnato dei valori sportivi. Le tante persone - ha rimarcato l'esponente della Giunta regionale - che qui mettono gratuitamente a disposizione il loro entusiasmo e il loro tempo rappresentano un simbolo di amore per lo sport e per la comunità in cui vivono. E per questo le istituzioni non possono che ringraziare". Augurando una stagione ricca di successi e di soddisfazioni, l'assessore Amirante ha poi ricordato "oltre mezzo secolo fa, quando un gruppo di amici fondò l'associazione di calcio nel quartiere di Torre decise che nel simbolo doveva esserci, con i colori viola e bianco, il castello di Torre incastonato tra le porte aperte sul fiume di Pordenone. E' merito di tutti voi se quel simbolo, quella storia e quei valori vengono ancora oggi tramandati ai piccoli calciatori". ARC/LIS/al