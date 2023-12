Eventi: Amirante, Associazione Carabinieri è sempre vicina a comunità

Trieste, 23 dic - "La Regione è vicina e sostiene realtà come l'Associazione Nazionale Carabinieri, i cui associati mettono a disposizione delle comunità, dopo aver raggiunto la quiescienza, il loro tempo, la competenza e l'esperienza acquisita negli anni di servizio. Lo ha detto oggi a Pordenone l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante a margine dell'incontro con i rappresentanti della sezione locale dell'Associazione Nazionale Carabinieri per il tradizionale scambio di auguri in prossimità della feste di fine anno. Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, è anche grazie all'attività di stampo volontaristico svolta dall'Associazione che per gli enti locali è possibile realizzare manifestazioni ed eventi che necessitano di un supporto particolare, oppure di un presidio, come in occasione della chiusura di una strada. "Questa presenza - ha aggiunto l'assessore - viene garantita dall'Associazione Nazionale Carabinieri portando in dote la grande professionalità degli uomini e delle donne dell'Arma, che anche dopo essere andati in pensione scelgono di continuare a rendersi utili per i cittadini". ARC/GG