Eventi: Amirante, Fuori salone Sicam fa crescere il territorio

L'assessore Amirante all'inaugurazione dell'evento alla Galleria Bertoia di Pordenone Pordenone, 17 ott - "Attraverso le tante iniziative proposte da Enjoy Pordenone with Sicam il territorio offre una grande opportunità alle migliaia di espositori e visitatori che arrivano da tutto il mondo in occasione di una delle maggiori esposizioni fieristiche del Nordest. Va sottolineata la grande collaborazione che vede protagonisti PnFiere, Comune, Ascom, bar, ristoranti e hotel, oltre agli organizzatori di visite guidate in centro città e nei musei che saranno aperti. Tutto all'insegna dell'obiettivo di rendere la città pronta ad accogliere e ospitare le moltissime persone che ruotano attorno all'evento fieristico internazionale". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, partecipando questa sera all'inaugurazione di Enjoy Pordenone whit Sicam, il primo Fuori salone organizzato in città in occasione del Salone internazionale dei componenti per l'industria del mobile, che si è tenuta nella Galleria d'arte Bertoia a Pordenone. Una rassegna che coinvolge 650 espositori e che conferma quanto la formula messa a punto dagli organizzatori soddisfi le necessità del sistema legno-arredo e si riveli assolutamente attraente con oltre ottomila aziende e con più di ventimila visitatori da 115 Paesi, con il ritorno quest'anno di imprese e visitatori anche dall'Asia. "Un plauso va attribuito - ha evidenziato l'assessore Amirante - in particolare a Pordenone Fiere che da quest'anno ha ampliato i propri spazi espositivi attraverso i due nuovi padiglioni che consentiranno a Sicam di ospitare un numero ancora maggiore di espositori dando loro una risposta adeguata. A una Fiera più capiente ed efficiente si affianca questo primo "Fuori salone" che consentirà ai tantissimi ospiti di vivere a pieno la città conoscendone storia, cultura, bellezze artistiche e eccellenze enogastronomiche. Il modo migliore - ha rimarcato l'esponente della Giunta regionale - per fare conoscere Pordenone nel mondo attraverso le molte proposte che saranno apprezzate da coloro che sono in qui in questi giorni e che magari torneranno per visitare i tanti siti turistici dell'intera regione". ARC/LIS/gg