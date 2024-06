Eventi: Amirante, gemellaggio Bersaglieri-Pro loco è patto comunità

Sottoscritta oggi l'alleanza fra le associazioni di Pordenone e PortomaggioreUdine 16 giu - "Una cerimonia carica di significati e di emozioni che ha messo in evidenza come il gemellaggio fra l'associazione nazionale Bersaglieri di Pordenone, la Proloco di Pordenone e le rispettive realtà di Portomaggiore (Ferrara) rappresenti un'unità di intenti per portare avanti, rafforzare o far riscoprire i valori nei quali ci riconosciamo. Un'alleanza che punta ad essere faro di riferimento nelle comunità in cui le associazioni sono inserite con un'attenzione particolare al mondo giovanile".Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, a margine dell'odierna cerimonia di gemellaggio nella sala consiliare del municipio a Pordenone. L'evento è stato preceduto dalla deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti e dalla sfilata della fanfara in Corso Vittorio Emanuele."Quello sottoscritto oggi è un importante segnale di riscoperta dei valori" ha aggiunto Amirante ricordando come l'associazione nazionale Bersaglieri di Pordenone sia una delle più storiche mentre l'associazione nazionale Bersaglieri di Portomaggiore rientri fra le più giovani. "Le realtà combattentistiche e le Pro loco - ha concluso l'esponente della Giunta Fedriga - sono accomunate dai medesimi valori, spirito di sacrificio, impegno, dedizione, disponibilità verso la collettività e consolidano oggi la volontà di proseguire in una collaborazione a favore della società". ARC/LP/gg