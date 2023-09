Eventi: Amirante, Memorial Agosti e 50 anni Chions importanti per Fvg

Trieste, 1 set - "Pordenone e Chions oggi sono teatro di due eventi importanti per il nostro territorio e soprattutto per i giovani. Il Memorial Mario Agosti di atletica leggera e i festeggiamenti per i primi 50 anni di attività dell'Apc Chions sono manifestazioni che testimoniano i valori più alti dello sport".Lo afferma l'assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante che oggi porterà i saluti del governatore Fedriga, del vicegovernatore Anzil e di tutta l'Amministrazione regionale a entrambe le iniziative."Il meeting che si tiene stasera sul campo di atletica leggera di via San Vito riveste una valenza importante per Pordenone e per il Friuli Venezia Giulia - sottolinea Amirante -. Queste discipline, grazie ai sorprendenti risultati ottenuti dagli atleti azzurri, sono oggi sempre più seguite e praticate. Per questo la Regione vuole continuare a sostenere eventi di questa portata in grado di far conoscere il nostro territorio a livello internazionale"."L'Apc Chions è invece una delle realtà più importanti del panorama calcistico dilettantistico del Friuli Venezia Giulia. Una società che ha dimostrato di saper realizzare progetti di spessore e generare tanto entusiasmo soprattutto nei giovani. Il cinquantesimo anniversario della fondazione di questo sodalizio - afferma l'assessore in conclusione - è l'occasione giusta per augurare ai gialloblu nuovi e prestigiosi successi per il futuro". ARC/RT/ma