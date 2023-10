Eventi: Amirante, mostra Borea riapre Villa Italia al pubblico

Udine, 2 ott - "Un'occasione imperdibile non solo per ammirare una mostra dal particolare fascino ma anche per riscoprire uno dei palazzi più belli della città, quella Villa Italia riaperta al pubblico dopo alcuni anni di chiusura e che torna a mostrarsi in tutto il suo splendore". È il commento dell'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a margine dell'inaugurazione della mostra di antica cartografia "Borea nelle Rose dei Venti" che si è tenuta stamattina a Trieste nel salone d'onore del Circolo unificato di Presidio dell'Esercito. Inclusa tra gli eventi collaterali della Barcolana, la mostra è promossa dal Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia e ha visto la partecipazione, tra le altre autorità, del comandante colonnello Francesco Maffei. "Uno spunto per riscoprire la storia della cartografia e la narrazione di un golfo, quello di Trieste, che ha sempre avuto un ruolo cruciale negli scambi commerciali attraverso l'Alto Adriatico. Un evento che arricchisce di curiosità il programma della Barcolana", ha evidenziato ancora Amirante. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino all'8 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. ARC/SSA/gg