Eventi: Amirante, orgoglio per studio pordenonese a Biennale Pisa

L'assessore alla conferenza plenaria della rassegna dedicata all'architettura Udine, 17 ott - "È un orgoglio per tutta la regione la presenza alla Biennale architettura di Pisa di un progetto di rigenerazione urbana inserito nel tessuto cittadino di Pordenone. Non solo perché l'idea si cala nel contesto del capoluogo ed è frutto della creatività dell'architetto pordenonese Stefano Pujatti e del suo studio, ma anche perché sviluppa una delle direttrici su cui l'Amministrazione regionale sta orientando il Piano di governo del territorio, ovvero la rifunzionalizzazione degli spazi pubblici come strumenti di inclusione sociale e miglioramento della vivibilità delle nostre città". L'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha partecipato stamattina a Pisa alla conferenza plenaria della V Biennale di Architettura di Pisa che si è tenuta nell'Auditorium della Primaziale Pisana, alla presenza degli studi di progettisti selezionati tramite invito. Tra questi anche l'architetto pordenonese Sefano Pujatti con lo studio Elasticofarm che ha sedi a Budoia, a Chieri (Torino) e nell'Ontario in Canada. "Il tema di questa edizione - ha commentato Amirante - è la Città condivisa e l'architettura per un nuovo equilibrio sociale. Una cornice concettuale in cui si inserisce perfettamente il progetto di riqualificazione dell'area sportiva sorta nell'ex fiera campionaria di Pordenone. Al posto di un tradizionale palazzetto dello sport, viene proposta una soluzione eclettica, in cui lo spazio pubblico entra nell'architettura attraverso il piano terra, leggermente inferiore al piano di campagna, si sviluppa a palafitte e crea un'arena coperta dove i ragazzi possono giocare a basket, fare skate, giocare a ping pong, praticare yoga. Uno spazio libero e riparato finalizzato ad essere fruito tutto l'anno". La Biennale di Pisa prosegue fino al 29 ottobre e il progetto pordenonese è visibile al Bastione Sangallo. ARC/SSA/gg