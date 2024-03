Eventi: Amirante, Ortogiardino e Cucinare vetrina d'eccezione per Fvg

Stamani l'inaugurazione della manifestazione Pordenone, 2 mar - "Con questa manifestazione, d'eccellenza per il Friuli Venezia Giulia, facciamo conoscere il bello e il buono del nostro territorio, le produzioni a km 0 che vengono portate sulle nostre tavole, la competente e preziosa opera dei nostri imprenditori e dei nostri produttori che fanno scoprire e riscoprire la nostra regione a chi la abita e a chi la visita. Un evento importante, per appassionati, famiglie ed esperti, per la promozione di un territorio che è ricchissimo". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alla Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, intervenuta all'inaugurazione della fiera "Ortogiardino e Cucinare. Lo spettacolo della primavera" che si è tenuta negli spazi dell'arena "Pordenone With Love", nel quartiere fieristico di Pordenone, manifestazione che prende avvio oggi per concludersi il 10 marzo. Al taglio del nastro, seguito dal giro d'onore e dal tradizionale brindisi finale nello stand di Coldiretti Pordenone, hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, il presidente di "Pordenone Fiere" Renato Pujatti, il vicepresidente della Camera di commercio di Pordenone e Udine Michelangelo Agrusti e il ministro Luca Ciriani. Nel portare il saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'assessore Amirante ha ricordato anche la forte connotazione scientifica della fiera: "Sono numerosi i convegni che vengono organizzati in occasione della manifestazione - ha rilevato, infatti, l'esponente dell'Esecutivo, ringraziando gli organizzatori -. I numerosi stand che sono stati allestiti fanno conoscere il nostro territorio anche attraverso i suoi profumi, i colori e i sapori del palato, con erbe aromatiche, spezie, specialità e tanti appuntamenti dedicati alla cucina e alla tavola. Insomma un evento che annuncia con gioia la primavera, già estremamente partecipato nel giorno dell'inaugurazione". ARC/PT/pph