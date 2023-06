Eventi: Amirante, Piano City rigenera la città e i luoghi

L'assessore alla presentazione del festival pianistico a Pordenone Pordenone, 8 giu - "Piano City è un evento sorprendente per la sua capacità di portare la musica alle persone attraverso la città e i suoi luoghi. La rigenerazione urbana significa proprio questo: è la nuova concezione delle città che funzionano al meglio quando i luoghi integrano tanti aspetti del vivere quotidiano ed è questo l'indirizzo verso cui andare sia per renderle più vivibili sia per attrarre le persone e i turisti". Questo il commento dell'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante che stamattina ha preso parte a Pordenone alla presentazione di Piano City Pordenone, il festival che alla sua quinta edizione porterà in città settanta concerti per pianoforte in tre giornate, dal 16 al 18 giugno. L'evento musicale promosso dall'omonima associazione è organizzato con la collaborazione del Comune di Pordenone, il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di numerosi partner istituzionali e privati. I settanta concerti spaziano tra classica, jazz, crossover e musiche originali, con oltre cento pianisti, dieci palcoscenici della città e tre grandi eventi serali. I generi musicali intrecciano la cultura della Mitteleuropa con i ritmi del Sud America e saranno intrepretati da maestri e musicisti affermati così come da giovanissimi talenti. Tra loro Marialy Pacheco, Pasquale Iannone, Andrés Barrios, Cesare Picco (che presenta il suo prossimo album per decca), Camilo Salinas Cepeda, Leonardo Colafelice, Salvatore Sclafani, Virginio Zoccatelli, Roberto Doati e Ciro Longobardi, Armando Battiston. Il programma completo è consultabile sul sito www.pianocitypordenone.it ARC/SSA/lis/gg