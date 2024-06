Eventi: Amirante, Villa Floridi è sogno che diventa realtà per Prata

Prata, 21 giu - "Villa Floridi è ora il sogno che si è fatto realtà per questa comunità, che ridà lustro ad un simbolo di Prata dando valore alla storia e alle radici locali". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante partecipando oggi a Ghirano di Prata alla cerimonia di inaugurazione di villa Floridi, storica dimora secentesca dei Conti Floridi e successivamente Latteria sociale di Ghirano, edificio attualmente sede del centro culturale Conti di Prata Aps. Alla presenza del presidente del sodalizio Pier Giorgio Ros e del vicesindaco Katia Boer, l'esponente dell'Esecutivo Fedriga nel suo intervento ha voluto mettere in risalto non solo il valore della storia di una comunità come riscoperta delle radici ma anche lo spirito di gruppo che in questa circostanza ha permesso di raggiungere l'importante obiettivo di acquisire e recuperare la villa secentesca. L'operazione è stata possibile grazie ai fondi messi a disposizione da molti cittadini del luogo, a cui si sono aggiunte le risorse della Regione e dello Stato. "Riportare alla luce un così importante edificio - ha detto Amirante - è un'operazione che va al di là del semplice recupero architettonico. Si tratta invece un modo intelligente di ridare alla comunità locale un simbolo della propria storia e della propria tradizione. Non va dimenticato infatti quanto importante siano i simboli e le tradizioni di un luogo, che non devono andare perduti ma al contrario recuperati e rivitalizzati come è avvenuto in questa circostanza. Le tradizioni sono radici che ci guidano nel presente e ci preparano per il futuro, tramandate di generazione in generazione". "Lo sforzo compiuto per dare nuova vita a questo edificio - ha aggiunto l'assessore - è frutto anche di un forte e saldo spirito di comunità, che si è mossa per ridare alla dimora nobiliare una nuova vita e restituirla alla sua comunità. Per mantenere o riscoprire le tradizioni di un paese è molto importante il compito svolto da associazioni e volontari che si sono impegnati attivamente e con sforzi notevoli per cercare di valorizzare e tenere vive le tradizioni locali e della propria comunità". ARC/AL/ma