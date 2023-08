Eventi: Anzil, Avostanis esprime semplicità cultura friulana

Villacaccia di Lestizza, 2 ago - "L'armonia e l'eleganza determinati dalla semplicità della cultura friulana sono alla base della nuova stagione culturale che immaginiamo in Friuli Venezia Giulia per il futuro: una realtà di frontiera che, in quanto tale, può esprimere al meglio una cultura 'polifonica' e 'policentrica'. Eventi come Agostanis mostrano proprio quella semplicità con cui questa Regione può ambire a una proposta culturale innovativa e originale". Sono le parole con le quali il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil ha portato il saluto istituzionale ieri sera a Villacaccia di Lestizza all'evento di apertura di Avostanis, la rassegna organizzata dall'associazione culturale Colonos in programma per tutto il mese di agosto e fino al 9 settembre. Sostenuta dalla Regione e da Arlef-Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, Avostanis è nata nel 1992 con l'intento di offrire una proposta associativa e culturale innovativa in un periodo tradizionalmente caratterizzato dalla chiusura per ferie dei luoghi di lavoro e di aggregazione. Uno degli elementi di maggior originalità è stato fin da subito il fatto di portare l'arte, la cultura e lo spettacolo al di fuori degli spazi canonici e delle sale teatrali. L'edizione 2023, intitolata "Tant che il vint" (come il vento), oltre alla tradizionale location dell'agriturismo Ai Colonos di Villacaccia di Lestizza si svolgerà anche in altri luoghi caratteristici della regione come l'Antico ospedale di Santa Maria dei Battuti a San Vito al Tagliamento e la Basilica patriarcale di Aquileia, per un totale di 12 eventi tra letture, conferenze, teatro, musica e visite guidate. Alla presenza del vicegovernatore e, tra gli altri, del sindaco di Lestizza Eddi Pertoldi e del direttore artistico di Avostanis e presidente dell'associazione Colonos Federico Rossi, la rassegna si è aperta con il recital di Moni Ovadia "Il cjant dal creât-Il canto del creato", tratto dall'enciclica di Papa Francesco "Laudato si" e con le letture in friulano a cura di Fabiano Fantini. Tutte le informazioni sui prossimi appuntamenti sono disponibili sul sito web www.colonos.it. ARC/PAU/ma