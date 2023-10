Eventi: Anzil, con Eureka imprese creative sviluppano economia Fvg

Udine, 5 ott - "Ogni stagione di rinascita culturale non può prescindere dall'impegno e dal coinvolgimento di soggetti privati. A loro va riconosciuto un ruolo nel fervore culturale non solo come mecenati, ma come operatori che producono economia e creano lavoro". È il messaggio espresso dal vice governatore con delega alla Cultura Mario Anzil durante la presentazione di Eureka Day 2023, una giornata di confronto e incontri b2b, promossa dalla Direzione Cultura e sport della regione, che si svolgerà il prossimo 13 ottobre a Villa Manin di Passariano (Codroipo). "Il ruolo dei privati sarà strategico nel nuovo rinascimento culturale di questa regione - ha detto Anzil -, la cultura è un settore della spesa pubblica in cui la sostenibilità economica sarà più difficile da garantire. È quindi necessario stimolare l'avvio di un percorso che rafforzi la produzione culturale da parte di imprese che sanno guardare al futuro. Nel frattempo il Friuli Venezia Giulia si conferma la Regione italiana che investe di più in cultura in rapporto alla popolazione". La giornata, che si terrà il 13 ottobre a Villa Manin di Passariano, sarà dedicata, su invito, alle imprese del Friuli Venezia Giulia e sarà divisa in due momenti: uno di approfondimento sul tema cultura e creatività 4.0 (argomento scelto sulla base della scheda di consultazione compilata dalle imprese) e un secondo momento che consisterà nell'organizzazione di incontri bilaterali tra imprese finalizzati all'instaurazione di nuove opportunità di business. Sono già 103 le realtà che si sono iscritte agli incontri. "Artisti e artigiani della cultura - ha ricordato ancora Anzil - saranno sostenuti in questo progetto con linee contributive dirette, a supporto dell'avvio di nuove imprese culturali creative, ma anche con l'interconnessione tra nuove imprese culturali e imprese tradizionali, che possono comprendere l'utilità dell'impresa creativa nei processi produttivi". Dall'incontro tra imprese tradizionali e creative promosso dal progetto Eureka avviato nel 2019 sono nati nuovi prodotti come, ad esempio, il tetto verde per l'edilizia, composto da essenze vegetali autoctone che mitigano l'impatto degli edifici nei centri urbani; o ancora, la creazione di aree dedicate all'arte, anche interattiva, nei centri commerciali. In Friuli Venezia Giulia sono attive 5.300 imprese culturali. Per quanto riguarda la ripartizione regionale del valore aggiunto e dell'occupazione nel Sistema produttivo culturale e creativo, il Friuli Venezia Giulia si posiziona al 5° posto in Italia con il 9,5% di valore aggiunto e al 6° posto con il 4,4% di occupazione. ARC/SSA/ma