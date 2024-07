Eventi: Anzil, Coppa mondo softball accende riflettori sul Fvg

Castions di Strada, 15 lug - "Il Friuli Venezia Giulia è la Regione che in Italia investe di più nei comparti dello sport e della cultura. Questo ci impone la responsabilità di utilizzare queste risorse in maniera efficace in modo che costituiscano un volano per il benessere della comunità, che non si esaurisce nello sviluppo economico di famiglie e imprese. Vogliamo che i nostri giovani possano avere accesso all'attività sportiva e possano praticare qualunque sport in libertà e sicurezza, potendo cogliere le opportunità di una crescita personale ancor prima che atletica. Questo è possibile grazie agli investimenti nelle strutture sportive come quella che ospita il mondiale di softball, e soprattutto grazie all'impegno e alla collaborazione di tantissimi operatori del mondo dello sport che sono la spina dorsale delle molte proposte di iniziative sportive che la regione offre". Sono le parole con cui il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil ha portato il saluto della Regione alla cerimonia inaugurale della XVII Coppa del Mondo di softball, svoltasi questa sera a Castions di Strada dove, da oggi a sabato 20 luglio, otto nazionali si contendono il titolo iridato. La prestigiosa rassegna internazionale è organizzata dalla World Baseball Softball Confederation (Wbsc), con la collaborazione della Federazione italiana baseball softball (Fibs) e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. "Il Friuli Venezia Giulia ospita questo mondiale e si candida a ospitare altre competizioni internazionali consapevole di avere tutte le qualità per mostrarsi al mondo con orgoglio", ha aggiunto il vicegovernatore che, assieme al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, al presidente della Wbsc Riccardo Fraccari e al presidente della Fibs Andrea Marcon, ha partecipato all'evento di apertura e, successivamente, ha assistito alla gara d'esordio delle azzurre contro la Cina. "Con questa ambizione - ha proseguito Anzil - accoglieremo mercoledì in questo stadio il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che voglio fin d'ora ringraziare per il sostegno, la vicinanza e l'attenzione che ha voluto rivolgere sempre alla nostra regione". L'esponente della Giunta, dopo aver ringraziato "la Federazione, il Coni, tutte le istituzioni, gli organizzatori e i collaboratori che in questa settimana saranno impegnati dentro e fuori campo per questa importante manigestazione", ha chiuso il suo intervento rivolgendo "un plauso alla forte alleanza che il mondiale ha voluto stringere con il mondo del sociale, scegliendo di dedicare le sei giornate della competizione ad altrettanti Charity Partner nel segno di uno sport inclusivo, solidale e accogliente". L'edizione 2024 della Coppa del mondo di softball è la prima con la formula a due fasi e già lo scorso anno aveva visto svolgersi in Friuli Venezia Giulia gli incontri di uno dei gironi di qualificazione alla fase finale. Le nazionali in corsa per la vittoria finale sono: Italia, Canada, e Stati Uniti nel girone A; Australia, Giappone, Paesi Bassi e Porto Rico nel girone B. Al termine della fase a gironi (calendario completo sul sito ufficiale della Fibs), ci sarà spazio il 18 e 19 luglio per il Super round, con quattro sfide a gironi incrociati tra le prime due di ogni raggruppamento per determinare gli accoppiamenti delle finali terzo-quarto posto e primo-secondo posto del giorno successivo, mentre le rimanenti squadre si incontreranno, secondo il medesimo schema, per stabilire le posizioni finali dalla quinta all'ottava. ARC/PAU/pph