Eventi: Anzil, festival Majano unisce tradizione a grande musica

Majano, 21 lug - "Il festival di Majano ha il pregio di aver fatto evolvere una grande festa che celebra le tradizioni del territorio in un evento capace di attrarre visitatori da lontano con le sue proposte musicali di qualità. Il plauso della Regione va alla Pro Majano che in 63 edizioni ha saputo, con lungimiranza, imprimere al festival questa formula di successo". È il messaggio che il vice governatore con delega alla Cultura Mario Anzil ha portato stasera all'inaugurazione della 63esima edizione del Festival di Majano. La manifestazione, nota da anni per la rassegna musicale di grandi big del panorama nazionale e internazionale, si completa con proposte culturali, gastronomiche del comprensorio collinare ed eventi sportivi. Tra le manifestazioni più longeve e amate del Nord-Est si è aperta oggi e proseguirà fino al 15 agosto. "La Regione sostiene convintamente questo evento, ma il suo successo non sarebbe possibile senza l'enorme contributo organizzativo dei suoi oltre 250 volontari. In Friuli Venezia Giulia siamo abituati a vedere cittadini uniti in associazioni per valorizzare il proprio territorio, è un patrimonio umano prezioso che va gratificato e custodito" ha detto ancora Anzil. "Auguro pertanto alla manifestazione il grande successo che merita per essere una delle perle dell'estate friulana" ha concluso Anzil. Organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, il Comune di Majano, l'associazione regionale tra le Pro Loco, la Comunità Collinare del Friuli e il Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare, il festival di Majano ospiterà, tra gli altri, Articolo 31, Salmo, Renga e Nek, Gabry Ponte, Goran Bregovic, Panariello e Masini a cui si affiancano il premio Pro Majano 2023 assegnato al pilota quattro volte vincitore del rally Dakar, Edi Orioli, la grande gastronomia, le degustazioni, i tornei sportivi e gli eventi per bambini e famiglie. ARC/SSA/ma