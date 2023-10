Eventi: Anzil, fiera libro di Francoforte vetrina per Cultura confine

Francoforte, 21 ott - "La visita alla Fiera internazionale del libro di Francoforte è l'occasione per proiettarsi nel futuro e cogliere l'impatto che una vetrina come questa potrebbe avere per GO!2025 all'interno del padiglione Italia del prossimo anno". È la riflessione del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura Mario Anzil, che oggi è giunto a Francoforte (Germania) per visitare la Buchmesse, la più grande fiera internazionale dedicata al libro. Anzil ha fatto visita al padiglione Slovenia che quest'anno è il Paese ospite dell'evento. Nel 2024 toccherà all'Italia e la Regione sta valutando come inserire l'appuntamento di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura all'intero dello spazio italiano. Domani pomeriggio il vice governatore prenderà parte alla cerimonia del passaggio di consegne tra i due Paesi. "Sarà un momento iconico dell'importanza di GO!2025 per l'intera prospettiva culturale europea, perché tutti avranno modo di comprendere concretamente, dall'esempio di Gorizia e Nova Gorica, come il confine possa diventare da ostacolo una vera opportunità". Anzil ha utilizzato la metafora di Virgilio "che si è fatto per Dante precursore di una strada che illumina chi lo segue sui suoi stessi passi, indicandogli una via sicura per affrontare il futuro". "Credo - ha concluso Anzil - che la cultura e la letteratura di confine possano avere un'ottima occasione di promozione in questi spazi internazionali". Domani pomeriggio a Francoforte è in programma l'evento di passaggio con la delegazione di GO!2025, composta, oltre che da Anzil, dai sindaci di Nova Gorica e Gorizia, Samo Turel e Rodolfo Ziberna, dalla direttrice del Gect Go Romina Kocina, dall direttore di GO!2025 Gorazd Bo?ic e dalla direttrice dell'Agenzia pubblica del libro della Repubblica di Slovenia Katja Stergar. ARC/SSA/ma