Eventi: Anzil, giusto affrontare tema rapporto giovani-lavoro

L'assessore è intervenuto a Future Talks Trieste, 27 ott - "È un'iniziativa meritoria quella di far incontrare il mondo dei giovani che si affacciano al mercato del lavoro con quelle che sono le esigenze delle aziende". Lo ha detto oggi a Coseano in rappresentanza della Regione il vicegovernatore Mario Anzil all'apertura dell'evento Future Talks, dedicato all'approccio e alle aspettative dei giovani rispetto al mondo del lavoro e all'importanza delle politiche di orientamento in ambito scolastico. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, l'evento assume autorevolezza anche perché è organizzato da un'azienda come Pmp Industries spa, che è un'impresa leader per innovazione tecnologica in regione e ha saputo tessere un'importante rete di relazioni con i Balcani e in particolare con la Serbia. "Ma soprattutto - ha aggiunto Anzil - è una realtà che non solo assume, ma è sempre alla costante ricerca di nuove professionalità includendo in questo percorso virtuoso anche la formazione, la quale ricopre un ruolo strategico per consolidare la competitività e incentivare lo sviluppo". ARC/GG/ma