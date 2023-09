Eventi: Anzil, Maratonina Udine conferma che sport è pilastro salute

Udine, 9 set - "Lo sport è un veicolo straordinario di promozione del territorio ma è anche un pilastro della salute. Fortunatamente in questi anni la cultura della prevenzione è cresciuta molto ma c'è ancora tanto da fare. Lo sport è oggi considerato un elemento fondante della formazione scolastica e la Regione è impegnata a valorizzarne il ruolo educativo". Così il vice governatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil si è espresso oggi durante la presentazione della Maratonina internazionale Città di Udine. La competizione podistica si svolgerà domenica 17 settembre, ma gli eventi avranno un prologo a partire da venerdì 15 con la Salita del Castello e sabato 16 con le gare non competitive alle quali si aggiungerà domenica stessa la nuova StraUdine. Il vicegovernatore, oltre al saluto del governatore Massimiliano Fedriga, ha portato all'iniziativa il plauso del Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, annunciando che probabilmente lo stesso sarà in visita in regione la prossima settimana. Anzil ha poi rivolto la propria personale gratitudine agli organizzatori "per questi 23 anni di lavoro che hanno fatto crescere questo evento nel nome della prevenzione della salute per tutte le età e nel segno della sostenibilità e del connubio con la cultura e con i luoghi suggestivi della città di cui esalta il fascino". ARC/SSA/ma