Eventi: Anzil, Palio San Donato porta fascino passato nel presente

Cividale del Friuli, 20 ago - "Studiando il passato è spesso possibile trarre delle intuizioni per elaborare idee vincenti per il presente e il futuro. Il Palio di San Donato è tra le rievocazioni storiche del territorio più rappresentative di come una tradizione che affonda le sue radici in tempi molto antichi possa essere riadattata e riportata in auge con successo ai giorni nostri. Un evento di successo tanto dal punto di vista culturale quanto turistico, grazie alla sua capacità di legare indissolubilmente un luogo a una storia che ne aumenta il fascino a l'attrattività". Queste le parole con cui il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega a Cultura e Sport, Mario Anzil, è intervenuto questa sera a Cividale del Friuli durante la conclusione del Palio di San Donato, manifestazione che rievoca il torneo tra i borghi della città organizzato tra il XIV e il XVIII secolo per la ricorrenza del Santo Patrono. L'edizione moderna è riproposta a partire dall'anno 2000 con l'organizzazione del Comune di Cividale, della parrocchia di S. Maria Assunta, dei cinque borghi (Brossana, Duomo, Ponte, San Domenico e San Pietro), dei gruppi storici e delle associazioni locali. Anzil ha partecipato alla cerimonia di premiazione del borgo vincitore del Palio, assegnato ogni anno alla squadra che ottiene il punteggio più alto nelle gare di corsa pedestre a staffetta, tiro con l'arco e balestra. Nell'occasione, il vicegovernatore si è complimentato con i figuranti e i volontari "per aver dato vita a sfide avvincenti e appassionanti e per aver contribuito a vestire a festa la città con le suggestive e caratteristiche ambientazioni medievali". La rievocazione si è aperta ufficialmente venerdì sera, con l'ingresso del Palio nel Duomo e la benedizione della città con le reliquie di San Donato, ed è proseguita nel corso del fine settimana tra sfilate, spettacoli, mercatini, rulli di tamburi e numerose altre iniziative. ARC/COM/gg