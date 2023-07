Eventi: Anzil, Premio Prada esempio di amicizia tra le comunità

Il vicegovernatore a Majano alla consegna del riconoscimento a volontariato e impegno civile Majano, 22 lug - "Essere qui oggi insieme a voi mi arricchisce e mi suscita diverse suggestioni. In particolare l'importanza del valore dell'amicizia, non solo tra le persone ma anche tra le comunità. E poi il valore dell'esempio nel sapere essere solidali e altruisti quasi a servizio della propria comunità. Ecco, le persone come Giancarlo Lizzi a cui oggi va il Premio Prada sono l'esempio di come una comunità deve essere solidale e non deve mai lasciare nessuno indietro. Un altro esempio di profonda amicizia è lo stesso Premio Prada che nasce da un lungo sodalizio tra Majano e il Comune di Traversetelo, in provincia di Parma, cominciato all'indomani dei tragici giorni del terremoto del 1976 che sciaguratamente colpì queste nostre terre". Parole pronunciate questa mattina nella frazione di San Tomaso di Majano (Udine) nell'antico hospitale di San Giovanni di Gerusalemme dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil durante la cerimonia di consegna del Premio Armando Prada. Il riconoscimento stato istituito nel 2007 per ricordare la figura di Armando Prada e la sua grande dedizione a favore degli altri e per insignire chi si è distinto nel campo dell'impegno civile. Quest'anno, nella sua 17esima Edizione, il Premio Prada è stato assegnato a Giancarlo Lizzi, 58 anni, di Fagagna (la scelta è caduta su uno dei Comuni della Comunità collinare) che come si legge nelle motivazioni della commissione "in quasi quarant'anni ha dimostrato di essere un prezioso e solido punto di riferimento per la comunità, mettendosi sempre a servizio di tutti con la sua silenziosa e preziosa umiltà". Un lungo impegno nelle associazioni di volontariato della comunità, in particolare della Pro Loco che guida "con grande spirito di solidarietà e senso di equilibrio". "È proprio all'insegna di questi valori - ha aggiunto il vicegovernatore - e in memoria di Armando Prada che oggi premiamo Giancarlo, un autentico alfiere dell'altruismo e dell'impegno civile anche attraverso il lavoro e i semplici gesti della quotidianità che fanno di lui un esempio di maestro di vita. La dedizione verso il prossimo, la gratuita disponibilità, l'abnegazione e la generosità verso gli altri sono valori imprescindibili per la convivenza di una comunità che non lascia mai indietro nessuno. Senza persone come lui - ha sottolineato Anzil - le nostre comunità sarebbero senz'altro più povere". Armando Prada - è stato ricordato durante la cerimonia, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Majano Elisa Giulia De Sabbata - rappresenta ormai un pezzo della storia di Majano e del Friuli, un segno di profonda gratitudine. Dal Comune emiliano di Traversetolo il mattino del 7 maggio 1976, all'indomani della catastrofe del terremoto, sulla prima ambulanza - una vecchia Fiat 238 - della locale sezione della Croce Azzurra, partì un gruppo di volontari guidato proprio da Armando Prada. Da quest'esperienza di solidarietà e amicizia è nato un gemellaggio tra Majano e Traversetolo che il prossimo anno festeggerà il quarantennale. ARC/LIS/ma