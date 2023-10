Eventi: Anzil, promuovere prevenzione tumori significa fare cultura

Questo il messaggio inviato in occasione della presentazione del calendario 2024 della Lilt



Trieste, 26 ott - "Il calendario 2024 della Lilt, sul tema 'la prevenzione non ha confini' è un'iniziativa lodevole che coniuga un valore importante come quello della prevenzione con importanti principi attinenti sia alla cultura sia allo sport. La prevenzione infatti è una forma di cultura che non ha confini e riguarda tutti i cittadini e abbinata a una corretta pratica sportiva rappresenta il modo migliore per rimanere in buona salute".



È questo il contenuto del messaggio inviato dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil in occasione della presentazione del calendario 2024 della Lega italiana lotta ai tumori. "Un sodalizio che ha quasi raggiunto il secolo di vita e ha sempre portato avanti con impegno e dedizione la promozione della prevenzione e della consapevolezza della salute. Un percorso spesso non facile, data anche la delicatezza di un tema come la malattia oncologica, lungo il quale la Lilt troverà sempre al proprio fianco la Regione". ARC/MA/pph