Eventi: Artistica 81 Ts promuove aggregazione giovani e vita sana

L'assessore alle Autonomie locali alla manifestazione di fine corsoTrieste, 4 giu - Un momento importante, quello conclusivo dei corsi della società "Artistica '81 Trieste": di festa e divertimento per i giovani atleti e per le loro famiglie, per tutta la città e la collettività, uniti in questi ultimi giorni che separano gli studenti e anche i più piccoli delle vacanze estive. Ma anche un momento importante di aggregazione dove il legame è rappresentato dai valori dello sport, dalle buone pratiche per condurre una vita sana, che permette di restare in salute.Sono alcuni dei concerti espressi dall'assessore regionale alle Autonomie locali che questa sera ha preso parte alla grande manifestazione "Tutta Ginnastica", evento di fine corso organizzato al Palatrieste dalla società "Artistica '81 Trieste".L'evento sportivo ha avuto prima di tutto il sapore dello spettacolo e della gioia di stare insieme, con le esibizioni di tutti gli iscritti, dai più piccoli, dai tre anni di età, ai ragazzi più grandi. I giovani ginnasti si sono esibiti di fronte a un folto pubblico con esercizi anche acrobatici, a corpo libero e con attrezzi, raccogliendo applausi e incoraggiamenti.Nel ringraziare i vertici della società e tutti coloro che collaborano durante l'anno nell'organizzazione dei corsi a favore dei giovani e dei giovanissimi, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha voluto sottolineare l'importanza di realtà come la "Artistica 81 Trieste" nel favorire una crescita armonica di bambini e ragazzini, avvicinati a questo tipo di discipline con professionalità, competenza e grande passione. ARC/PT/gg