Eventi: Bini, a Saperi&Sapori eccellenza artigianato e agroalimentare

L'esposizione si terrà negli spazi di Udine Esposizioni dal 28 settembre al 6 ottobre nell'ambito di Casa Moderna Udine, 22 lug - "Saperi&Sapori Fvg mette insieme importanti ed eterogenee realtà e istituzioni regionali, dimostrando per l'ennesima volta la straordinaria capacità del nostro territorio di fare sistema. Il Friuli Venezia Giulia è ricchissimo di piccoli imprenditori capaci di realizzare prodotti d'eccellenza spesso poco conosciuti. Con la data zero di questa iniziativa, organizzata nell'ambito di Casa Moderna, vogliamo dare la giusta visibilità a queste aziende dell'artigianato e dell'agroalimentare".

Lo ha affermato questa mattina a Udine l'assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini nel corso della presentazione di "Saperi&Sapori Fvg", l'evento dedicato all'eccellenza dell'artigianato "made in Friuli Venezia Giulia" che si terrà durante la fiera della Casa Moderna, negli spazi di Udine Esposizioni a Martignacco, dal 28 settembre al 6 ottobre.

L'esposizione è organizzata dalla Regione con la collaborazione della Camera di commercio di Pordenone-Udine, di Confartigianato-Imprese Udine, Cna Fvg, Cata Artigianato, PromoTurismoFvg, Fondazione Agrifood & Bioeconomy e la stessa Udine Esposizioni.

"L'obiettivo di Saperi&Sapori è quello di valorizzare e promuovere alcune straordinarie tradizioni dell'artigianato del sistema casa e dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia - ha ricordato Bini -. Si tratta di una manifestazione rivolta al vasto pubblico, che conta di attrarre soprattutto i più giovani".

"Il saper fare, il buono da assaporare e il bello da vedere sono i concetti chiave della manifestazione che - ha aggiunto l'esponente della Giunta - vuole valorizzare le materie prime di qualità e le lavorazioni curate e rispettose della sostenibilità ambientale per far emergere l'identità del nostro territorio e tutti quei prodotti autentici in grado di differenziarsi sul mercato".

All'interno di Saperi&Sapori saranno promossi anche i cinque siti Unesco del Friuli Venezia Giulia e il progetto Opus Loci, che propone tracciati da percorrere a piedi o in bici per far conoscere sia il nostro patrimonio storico-artistiche sia le sue eccellenze enogastronomiche.

Grazie alla collaborazione con PromoTurismoFvg e Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg, al padiglione 8 saranno inoltre allestiti uno spazio riservato alla vendita del merchandising "Io Sono Friuli Venezia Giulia" e un'enoteca con proposta di prodotti tipici regionali che rimarrà aperta durante gli orari della fiera (nei giorni feriali dalle 14.30 alle 20 e in quelli festivi dalle 10 alle 20). ARC/RT/ma