Eventi: Bini, calendario concerti Palmanova promuove turismo in Fvg

La Regione sostiene i concerti che vedranno protagonisti anche Zucchero e Venditti Udine, 13 giu - "Il Friuli Venezia Giulia è sempre più terra di grandi eventi. Dopo il grande concerto di Cremonini a Lignano e quello di Mengoni che animerà domani Villa Manin, ci aspetta un'estate di grandi appuntamenti anche a Palmanova. Se la stagione estiva è ripartita con un bel segno "più" è merito anche e soprattutto della nostra offerta concertistica e culturale: eventi di questo tipo attraggono turisti, sono un volano per il commercio, alimentano un grande indotto e garantiscono un grande ritorno d'immagine alla nostra regione". Lo ha detto stamattina l'assessore regionale al Turismo e alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, che ha preso parte alla presentazione del calendario degli eventi promossi per l'estate nella Città stellata, illustrazione tenutasi nella sede di Udine della Regione alla presenza del vicesindaco di Palmanova Francesco Martines. "Quest'anno - ha ricordato Bini - festeggiamo i cinque anni dell'ingresso di Palmanova nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco. Non è un riconoscimento a caso: la città fortezza è un luogo straordinario dove la storia incontra la contemporaneità, dove le geometrie della Piazza Grande si sposano con le note della musica leggera e del musical. Proprio per questo la Città stellata è amata dai turisti: ascoltare un concerto di artisti come Elisa, De Gregori, Venditti e Zucchero è un'esperienza meravigliosa, e farlo nella cornice di Palmanova è un evento unico. Per questo l'Amministrazione regionale non ha fatto mancare il proprio sostegno". Nel ringraziare gli organizzatori per il loro impegno e per il loro entusiasmo, l'assessore Bini ha ricordato che concerti di questo livello non rappresentano solo momenti di cultura e di spettacolo importanti ma che promuovono anche il Friuli Venezia Giulia oltre i suoi confini, con un ritorno economico significativo per le attività di accoglienza e ristorazione e per le attività commerciali del territorio. ARC/PT/al