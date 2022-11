Eventi: Bini, concerto Buon anno Trieste con Elisa prova di vitalità

La manifestazione in programma il 6 gennaio ha finalità benefiche Trieste, 29 nov - "Il concerto Buon Anno Trieste con Elisa promosso dalla Confcommercio giuliana rappresenta un importante appuntamento con la città che associa la voglia di stare insieme alla solidarietà verso chi ha bisogno in una fase in cui il capoluogo regionale sta mostrando una grandissima vitalità". È il pensiero dell'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini che oggi è intervenuto a Trieste alla presentazione del concerto, giunto alla sua 41esima edizione, in programma al politeama Rossetti il prossimo 6 gennaio con inizio alle 20.30. "Al rilancio del porto, alle attività che vi si legano e all'ottimo sviluppo del turismo - ha rilevato Bini - Trieste unisce l'arrivo di nuove attività imprenditoriali, mentre la massima attenzione delle istituzioni è rivolta alla difesa dei lavoratori Wartsila, delle loro competenze professionali e di un asset industriale fondamentale per l'economia della regione. In questo contesto la città alimenta lo spirito di comunità con iniziative come il concerto di un'artista, Elisa, figlia di queste terre, i cui proventi andranno a due associazioni benefiche". Destinatari del concerto Buon Anno Trieste, come ha spiegato il presidente della Confcommercio locale Antonio Paoletti, saranno "Trieste entra in gioco", cui si dedicò l'ex dirigente della stessa associazione di categoria Fulvio Benvenuti da poco scomparso, che sostiene l'inclusione nello sport dei giovani disabili o con famiglie in difficoltà, e la Casa Famiglia della Fondazione Villa Russiz. Supportano il concerto, oltre a Regione e PromoTurismoFVG, il Comune di Trieste, presente alla conferenza stampa con il vicesindaco Serena Tonel e l'assessore alla Cultura Giorgio Rossi, Fondazione CrTrieste, Bat Italia, Bcc Staranzano e Villesse, Confidi Venezia Giulia e 50&Più Trieste. ARC/PPH/gg