Eventi: Bini, concerto pace Aquileia evento di grande visibilità Fvg

Zilli: la nostra regione è sempre stata terra terra di incontroAquileia, 14 giu - "Il concerto per la pace diretto dal maestro Muti ha confermato le aspettative: un evento straordinario in grado di garantire ad Aquileia e a tutta la Regione una grande visibilità anche a livello internazionale. Il Friuli Venezia Giulia conferma la sua particolare propensione ad ospitare grandi eventi ed importanti manifestazioni culturali. L'accento posto sulle giovani generazioni, la splendida location e la presenza di un direttore d'orchestra del calibro del Maestro Muti sono elementi vincenti, che rendono questa iniziativa unica sotto vari aspetti, sia per le ricadute turistiche sia per il forte messaggio di pace".È il commento dell'Assessore Bini, presente questa sera nella basilica di Aquileia insieme all'assessore alle Finanze Barbara Zilli per il concerto dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, diretta dal maestro Riccardo Muti, in rappresentanza del Presidente Fedriga.Bini si è complimentato con gli organizzatori per questo evento che risponde pienamente alla vocazione di Aquileia, da sempre luogo di dialogo e confronto tra i popoli.Per l'assessore Zilli "parte questa sera da Aquileia, culla della nostra storia, un messaggio di pace che intreccia la poesia della musica del maestro Muti con il messaggio dei Patriarchi. Il Friuli Venezia Giulia è da sempre terra di incontro di genti e culture, che ha saputo nel tempo plasmare una comunità nella quale ci riconosciamo ancora oggi e che consente di tracciare le linee per il futuro". ARC/AL