Eventi: Bini, Easy Fish è festival culinario di qualità

Lignano Sabbiadoro, 1 set - "Easy Fish ha il pregio di abbinare eccellenze culinarie di qualità a una location suggestiva come Terrazza a Mare. Un bell'esempio di promozione della nostra regione, che vanta una ricchezza di risorse tanto paesaggistiche quanto enogastronomiche, tra cui anche la filiera del pesce. L'enogastronomia è per noi un driver fondamentale, un biglietto da visita del Friuli Venezia Giulia nel mondo". Questo, in sintesi, l'intervento odierno dell'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini all'inaugurazione della settima edizione di Easy Fish, il Festival del pesce dell'Alto Adriatico in programma da oggi al 3 settembre a Lignano Sabbiadoro. Tre serate in cui il pesce e l'enogastronomia regionale saranno i protagonisti, tra l'area Gourmet nella piazza di Terrazza a Mare e l'area Fish & Regional Street Food sul Lungomare Trieste. Soffermandosi sul tema della promozione del territorio, Bini ha ricordato l'impegno della Regione nel far conoscere le proprie bellezze a livello nazionale e internazionale, in particolare attraverso il claim Io Sono Friuli Venezia Giulia. "Questo marchio - ha detto l'assessore - nasce proprio per tenere insieme queste due peculiarità - territorio e cibo - per una comunicazione integrata che rappresenti a pieno la nostra identità. In questo senso, Easy Fish è un esempio perfetto di cosa significhi Io Sono Friuli Venezia Giulia". Easy Fish 2023 è stata presentata da Fabrizio Nonis alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Lignano Laura Giorgi, del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, del ministro Luca Ciriani e della madrina dell'evento Mara Navarria. Nell'arco delle tre serate sarà possibile degustare, nell'area Gourmet, le proposte culinarie di cinque ristoranti della regione, che prepareranno due ricette ciascuno di cui una a quattro mani con gli chef di spicco del panorama nazionale presenti alla manifestazione (Cristiano Tomei, Vito Bicocchi e Antonio Lorenzon). Il tutto in abbinamento con i vini regionali, che fanno parte del circuito della Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia. Le Chef star saranno inoltre protagoniste di speciali showcooking gratuiti a base di pesce dell'Alto Adriatico, in collaborazione con gli chef locali. Sul Lungomare Trieste è infine allestita un'area con espositori selezionati che proporranno ricette a base di pesce e di prodotti regionali. ARC/PAU/gg