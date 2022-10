Eventi: Bini, Ein Prosit Udine 2022 rafforza attrattività Fvg

Udine, 11 ott - "Ein Prosit valorizza il comparto enogastronomico della nostra regione, contribuendo ad attrarre ancora più visitatori e a destagionalizzare l'offerta turistica. Grazie ad un apprezzamento nazionale e transfrontaliero ormai trasversale e consolidato, la kermesse rappresenta una vetrina straordinaria per Udine e per l'intero Friuli Venezia Giulia, promuovendo le eccellenze e la cultura del cibo tipica della nostra regione. L'Amministrazione regionale prosegue ad investire su questi eventi che portano ricadute tangibili sull'economia reale del territorio oltre che in termini di visibilità internazionale". Lo ha dichiarato l'assessore alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, oggi nella sede della Regione a Udine, in occasione della presentazione della ventitreesima edizione di Ein Prosit 2022 che si terrà dal 19 al 24 ottobre nel capoluogo friulano. "Udine - ha aggiunto Bini - diventa per cinque giorni la capitale internazionale dell'enogastronomia, con un ricco programma che sarà richiamo per un'ampia partecipazione di pubblico anche da oltre confine. I nostri produttori potranno godere di questa visibilità per mettere in mostra la grande qualità delle loro proposte". Nel suo intervento, l'esponente della Giunta ha sottolineato l'importanza dell'enogastronomia dal punto di vista turistico. "Sono in crescita i cosiddetti turisti enogastronomici, che scelgono la meta delle proprie vacanze in base all'offerta enogastronomica del territorio e questo è un indicatore di quanto il settore sarà sempre più determinante per l'attrattività oltre che strategicamente rilevante per l'occupazione". Bini ha ricordato, infine, la necessità di rafforzare il comparto anche attraverso queste manifestazioni, che rappresentano un fattore importante per destagionalizzare l'offerta di una stagione turistica già molto ricca e che ha visto Udine protagonista, con una crescita significativa del numero di visitatori, attratti proprio dal connubio tra enogastronomia e cultura, oltre che dalle possibilità garantite dal clicloturismo. Ein Prosit, come è emerso in conferenza stampa, è uno degli eventi simbolo dell'enogastronomia a livello nazionale e internazionale. Per il terzo anno l'evento si svolgerà nel centro di Udine, con un calendario ricco di appuntamenti, oltre 120, alla scoperta dei migliori chef, piatti, prodotti, vini e abbinamenti. L'edizione 2022 intende rilanciare il prodotto italiano nel mondo, ma anche la cucina dei migliori chef in abbinamento ai vini del Friuli Venezia Giulia. Sono intervenuti alla presentazione, moderata dal direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, il presidente e il direttore del Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo rispettivamente Gabriele Massarutto e Claudio Tognoni, con l'assessore alle Attività Produttive, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Udine Maurizio Franz. Nell'edizione 2022 verrà dedicata grande attenzione ai vini bianchi durante, protagonisti indiscussi delle degustazioni guidate e di tutte gli abbinamenti delle cene. L'evento enogastronomico, capace di mettere in relazione temi quali la cultura culinaria, la tradizione vinicola regionale e la conoscenza delle materie prime nella cucina attraverso incontri, degustazioni e laboratori dedicati, è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo, in collaborazione con la Regione Fvg, PromoturismoFvg, il Comune di Udine, la Camera di commercio Pordenone-Udine, la Fondazione Friuli e l'Università degli Studi di Udine. Il programma completo dell'evento è consultabile sul sito: www.einprosit.org ARC/LP/gg