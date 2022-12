Eventi: Bini, Eyof sarà vetrina per tutto il Fvg e per giovani atleti

Udine, 10 dic - "La torcia olimpica è un simbolo di pace che il Friuli Venezia Giulia accoglie con orgoglio, certi che questa manifestazione sportiva invernale saprà essere un'importante vetrina per la nostra Regione e anche per il futuro di tanti giovani atleti, che ci prepariamo ad accogliere al meglio". Così l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha salutato l'arrivo a Udine della torcia olimpica, iconico simbolo di pace e dei valori sportivi, che si è accesa in piazza Libertà con una suggestiva cerimonia, che ha visto la partecipazione di numerose autorità cittadine e regionali oltre che dei rappresentanti del comitato organizzatore. Per Bini "accogliere la sedicesima edizione dei giochi olimpici invernali della gioventù europea rappresenta un'opportunità per tutti i poli montani della regione, che ospiteranno le gare di Eyof. Sarà l'occasione per dimostrare l'attrattività e l'offerta di qualità della nostra montagna, in un contesto transfrontaliero ed europeo che non ha eguali. Il Friuli Venezia Giulia è all'altezza di questa competizione e orgoglioso di accogliere tanti giovani talentuosi". L'assessore ha poi ringraziato i tantissimi volontari che si stanno adoperando per far funzionare la complessa macchina organizzativa, oltre ai tanti Comuni, alle associazioni e alle autorità che a vario titolo sono coinvolte nell'evento. L'European Youth Olympic Festival 2023 si svolgerà dal 21 al 28 gennaio prossimi e coinvolgerà 2300 persone di cui 1.200 atleti tra i 14 e i 18 anni in rappresentanza di 47 nazioni. L'evento si articolerà tra 12 diverse località di gara distribuite lungo tutto l'arco alpino del Friuli Venezia Giulia, di cui due nelle confinanti Austria e Slovenia (Spittal e Planica). ARC/SSA/gg