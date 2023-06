Eventi: Bini, Festival Majano richiama turisti anche da fuori Fvg

Presentato oggi il calendario della manifestazione prevista dal 21 luglio al 15 agosto Udine, 7 giu - "Il Festival di Majano rappresenta un importante tassello che completa l'offerta turistica della Regione per offrire ai turisti che decidono di raggiungere il Friuli Venezia Giulia quel qualcosa in più che si affianca ai tanti eventi di qualità che l'Amministrazione regionale continua a sostenere. La manifestazione, giunta alla 63ma edizione, è una delle rassegne più amate e conosciute del Nord-Est; ha saputo crescere negli anni, arricchendosi di un palinsesto di primo livello con decine di artisti di fama nazionale e con il meglio della cultura e dell'enogastronomia locale". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, oggi nella sede della Regione a Udine, in occasione della presentazione del calendario del Festival di Majano, rassegna musicale, culturale, gastronomica del comprensorio collinare, fra le manifestazioni più longeve e amate del Nord-Est che si terrà dal 21 luglio al 15 agosto. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il sindaco di Majano Elisa Giulia De Sabbata, il responsabile della commissione cultura Pro Majano Ilvio Riva e Daniele Stefanutti presidente Pro Majano. Durante la manifestazione - organizzata dalla Pro Majano, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, il Comune di Majano, l'associazione regionale tra le Pro Loco, la Comunità Collinare del Friuli, il Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare - si susseguiranno decine di eventi fra grandi concerti, happening gastronomici, mostre d'arte, premiazioni, incontri e tornei sportivi. Bini ha espresso un ringraziamento per l'organizzazione, con i 250 volontari attivi per la buona riuscita della rassegna, e per la capacità di mettere insieme molteplici eventi capaci di dare lustro al Friuli Collinare e all'intero territorio richiamando turisti anche da fuori regione. "I grandi eventi - ha aggiunto l'assessore regionale - rappresentano uno degli asset su cui la Regione ha scelto di puntare con convinzione per la promozione e la crescita del territorio in chiave turistica. Gli esempi più recenti, l'Adunata degli Alpini a Udine e il Giro d'Italia sul Monte Lussari, sono stati un'anticipazione di una ricca stagione estiva, che vedrà tutto il Friuli Venezia Giulia protagonista, con centinaia di eventi e appuntamenti, tanto che nel mese di luglio ci sarà una media di più concerti al giorno. In questo senso, il Festival di Majano rappresenta una delle manifestazioni più importanti del calendario estivo, nonché una delle più longeve". Fra le tante proposte del Festival, vi sono i concerti di Articolo 31, Salmo, Renga e Nek, Gabry Ponte, Goran Bregovic, Panariello e Masini a cui si affiancano il premio Pro Majano 2023 assegnato al pilota quattro volte vincitore del rally Dakar Edi Orioli, la grande gastronomia, le degustazioni, i tornei sportivi e gli eventi per bambini e famiglie. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.promajano.it. ARC/LP/pph