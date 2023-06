Eventi: Bini, Fiera vini Buttrio vetrina per il Fvg

Udine, 6 giu - "La fiera regionale dei vini di Buttrio è un'occasione per promuovere le eccellenze del nostro territorio, scoprire le aziende e i produttori locali, gustare la nostra enogastronomia ed esplorare la nostra regione, ma è anche un appuntamento capace di aprirsi oltre i confini regionali ospitando le etichette di 85 cantine provenienti da tutta Italia. L'edizione 2023, che festeggia i 90 anni della manifestazione, con un calendario davvero ricco con eventi che spaziano dall'enogastronomia alla cultura fino allo sport, è da non perdere". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, in occasione dell'odierna presentazione, nel palazzo della Regione a Udine, della 90^ Fiera regionale dei vini di Buttrio, in programma dal 9 all'11 giugno prossimi a Villa di Toppo-Florio con il suo Parco archeo-botanico. Presenti in conferenza stampa anche il sindaco di Buttrio Eliano Bassi, il presidente della Pro Loco Buri Emilio Bardus e Valter Pezzarini presidente regionale Unpli Fvg. Bini ha evidenziato il turismo lento legato a questa tipologia di fiere: "Una forma - ha detto - che cresce a doppia cifra anno dopo anno, complice l'interesse verso la natura, l'enogastronomia, la passione per il cicloturismo. Caratteristiche che determinano la scelta della destinazione turistica e che il nostro territorio offre". L'assessore regionale ha voluto esprimere un particolare ringraziamento ai volontari che "con il loro impegno si adoperano per la buona riuscita della manifestazione" e riconfermare il sostegno dell'Amministrazione regionale alle Pro loco. "La fiera regionale dei vini di Buttrio - ha aggiunto Bini - nasce da una geniale intuizione: la tradizione vitivinicola è patrimonio di un territorio, ne custodisce la storia e gli usi, unendo le generazioni. Per questo, anche quest'anno l'evento sarà l'occasione non soltanto per degustare eccellenti specialità di vino, ma anche per scoprire le aziende e i produttori locali e vivere le peculiarità naturalistiche, storiche e culturali del territorio. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori, assieme ai complimenti per l'importante traguardo che la rassegna si appresta a tagliare, ricordandoci ancora una volta che il vino è una ricchezza della nostra terra". Fra le novità dell'edizione 2023 è inserita la prima edizione del premio letterario nazionale di poesia e narrativa "Di viti in vita - Poesie e vin tai cuei di Buri", curato da Maurizio Mattiuzza, noto poeta e romanziere di Buttrio. È rivolto ad adulti e ragazzi, che hanno potuto inviare brevi racconti e poesie in lingua italiana, friulana e nelle lingue delle Comunità linguistiche della Regione Friuli Venezia Giulia. ARC/LP/pph