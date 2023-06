Eventi: Bini, Fiera vini di Buttrio eccellenza del turismo lento

L'assessore all'inaugurazione della 90. edizione della manifestazione Udine, 9 giu - "La fiera regionale dei vini di Buttrio è un'occasione per promuovere le eccellenze del nostro territorio, scoprire le aziende e i produttori locali, gustare la nostra enogastronomia ed esplorare la nostra regione. Ma è anche un appuntamento capace di aprirsi oltre i confini regionali ospitando le etichette di 85 cantine provenienti da tutta Italia. L'edizione 2023 è speciale poiché festeggia i 90 anni della manifestazione, con un calendario molto ricco di eventi che spaziano dall'enogastronomia alla cultura fino allo sport". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, partecipando nel tardo pomeriggio di oggi all'avvio della 90. Edizione della Fiera regionale dei vini a Buttrio, la più antica manifestazione enoica del Friuli Venezia Giulia e tra le realtà storiche dell'intera Italia. Da oggi e fino a domenica sera nella splendida Villa di Toppo-Florio e nel suo Parco archeo-botanico, la manifestazione proporrà il meglio dei vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia e tante altre proposte anche da fuori i confini regionali per un totale di 160 etichette, insieme a deliziose proposte gastronomiche e a un programma di eventi collaterali. L'assessore regionale ha preso parte all'inaugurazione della mostra fotografica (realizzata dalla Proloco Buri con interessanti foto storiche) sul novantesimo anniversario della Fiera allestita nel Lapidarium per poi partecipare - con il sindaco di Buttrio Eliano Bassi, il presidente della Proloco Buri Emilio Bardus e le altre autorità - alla cerimonia di inaugurazione nella sala polifunzionale. Dopo gli interventi di saluto, il via alla premiazione "Biologico 2023" della Guida Vinibuoni d'Italia 2023 a una ventina di aziende del Friuli Venezia Giulia. Bini ha sottolineato l'importanza del turismo lento legato a questa tipologia di fiere: "Una forma - ha detto - che cresce a doppia cifra anno dopo anno, complice l'interesse verso la natura, l'enogastronomia, la passione per il cicloturismo. Caratteristiche che determinano la scelta della destinazione turistica e che il nostro territorio ha imparato molto bene a offrire". L'assessore al Turismo ha voluto esprimere un particolare ringraziamento alla Proloco locale e ai volontari che "con il loro impegno si adoperano per la buona riuscita della manifestazione". Proprio in relazione al sostegno economico, l'esponente della Giunta ha ricordato che oggi sono stati concessi i contributi al sistema delle Pro loco del Friuli Venezia Giulia, secondo la graduatoria predisposta dall'Unpli Fvg Aps, per un totale di 850 mila euro suddivisi per oltre 170 Proloco. "Questa antica Fiera regionale - ha aggiunto Bini - nasce da una geniale intuizione: la tradizione vitivinicola è patrimonio di un territorio, ne custodisce la storia e gli usi, unendo le generazioni. Per questo, anche quest'anno l'evento sarà l'occasione non soltanto per degustare eccellenti specialità di vino, ma anche per scoprire le aziende e i produttori locali e vivere le peculiarità naturalistiche, storiche e culturali del territorio non solo di Buttrio ma dell'intera area dei Colli orientali". Molto ricco il palinsesto delle proposte con spettacoli e musica nel corso della tre giorni di fiera. Diverse anche le attività organizzate dall'Ufficio turistico di Buttrio: oltre alle visite al Museo della civiltà del vino e al Parco archeo-botanico della Villa si svolgerà una passeggiata in notturna con visita e degustazione di vini in cantina e una biciclettata verso le aziende agricole. Non mancheranno gli stand di degustazione di prodotti tipici delle Valli del Natisone e del territorio. ARC/LIS/gg