Eventi: Bini, Fvg accoglie con onore Coro Cappella Pontificia

Udine, 7 lug - "La proposta culturale in Friuli Venezia Giulia sta crescendo moltissimo ed è un onore ospitare nuovamente dopo trent'anni la Cappella Musicale Pontificia Sistina con una rassegna che è anche occasione per fare rete tra città che sono simbolo della storia e della cultura religiosa della nostra regione". L'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha accolto con queste parole la presentazione della rassegna di sei appuntamenti che la Cappella Musicale Pontificia Sistina porterà in Friuli Venezia Giulia in occasione della Festività dei Santi Ermacora e Fortunato, patroni della Regione, di Udine e di Aquileia. "La festività dei Santi Patroni un appuntamento molto sentito nelle nostre comunità - ha aggiunto Bini -, un momento denso di cultura, valori e tradizioni, che richiamano la storia di fede su cui si fonda la nostra terra. Per questo la Regione sostiene questa iniziativa, che vedrà protagonista un'istituzione di grande prestigio, che solitamente accompagna le liturgie del Papa". La Cappella Musicale Pontificia Sistina sarà protagonista di un ciclo di concerti tra l'11 e il 15 luglio: l'11 luglio, alle 20.45, ad Aquileia nella Basilica di Santa Maria Assunta; il 13 luglio alle 20.30 nella Cattedrale di Udine; il 14 luglio alle 20.30 a Trieste nella Cattedrale di San Giusto; e infine il 15 luglio alle 20.30 a Spilimbergo nel Duomo di Santa Maria Maggiore. Inoltre, la Cappella Pontificia accompagnerà due liturgie proprio in occasione della festività dei Santi Patroni Ermacora e Fortunato, il 12 luglio: alle 10.30 sarà a Udine nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata per la solenne Messa Pontificale presieduta dal Cardinale Dominique Mamberti, invece alle 20.00 sarà nuovamente nella Basilica di Aquileia per la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Giuseppe Betori. La Cappella Musicale Pontificia Sistina, diretta da monsignor Marcos Pavan, ha una storia di quasi 1500 anni ed è il più antico coro del mondo in attività. Attualmente è composta da 24 cantori adulti e da circa 30 ragazzi cantori. Insieme al Coro sarà presente anche Josep Solé Coll, primo organista della Basilica Papale di S. Pietro in Vaticano e organista per le celebrazioni liturgiche del Pontefice. Gli eventi sono organizzati dalla Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci, istituzione culturale nata nel 2003, con l'obiettivo di diffondere la musica sacra e in particolare conservare e promuovere l'opera del maestro cardinale Domenico Bartolucci (1917-2003), compositore, accademico di Santa Cecilia e direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina per oltre 40 anni. Alla presentazione nella sede della Regione a Udine sono intervenuti, oltre all'assessore regionale, anche Alessandro Biciocchi, segretario generale della Fondazione Card. Domenico Bartolucci, i sindaci di Udine Pietro Fontanini, di Aquileia Emanuele Zorino e di Spilimbergo Enrico Sarcinelli, monsignor Guido Genero, vicario generale dell'Arcidiocesi Udine, monsignor Ettore Malnati, vicario generale dell'Arcidiocesi di Trieste e il neo presidente della Fondazione Aquileia Roberto Corciulo. ARC/SSA/al