Eventi: Bini, Sapori Pro Loco valorizza eccellenze Fvg

Codroipo, 20 mag - "L'Amministrazione regionale sostiene le Pro loco le cui iniziative sono locali ma con un raggio d'azione che va ben oltre il territorio di competenza; il loro ruolo attivo nello sviluppo enogastronomico, turistico e culturale fa sì che queste realtà di volontariato agiscano in una dimensione locale ma con ricadute che si avvertono sull'intera regione. L'inaugurazione odierna ne è un esempio tangibile con la partecipazione di 25 Pro loco del Friuli Venezia Giulia chiamate a proporre 70 piatti tipici della nostra enogastronomia alcuni dei quali a marchio 'Io Sono Friuli Venezia Giulia'. Un evento in cui le nostre eccellenze del gusto richiameranno, in questi due fine settimana, numerosi visitatori e saranno ancora vetrina per far conoscere la nostra regione". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, oggi all'inaugurazione di "Sapori Pro Loco - Tipicità Gusto Tradizioni" nella barchessa di ponente a Villa Manin di Passariano. L'assessore regionale ha visitato gli stand della kermesse, che si terrà oggi e domani e nei giorni 26-27-28 maggio, apprezzandone la qualità delle proposte enogastronomiche in un contesto che si arricchisce anche di 60 eventi collaterali. Nell'evidenziare il prezioso ruolo di promozione delle Pro loco regionali, Bini ha voluto ricordarne anche l'aspetto di aggregazione sociale e di volontariato: "Sono parte integrante delle comunità e svolgono anche una funzione di sviluppo sociale della comunità stessa. I tanti volontari che si sono adoperati per organizzare la manifestazione odierna, oltre 400, rivelano ancora una volta l'importanza del volontariato che tanta parte ha avuto e continua ad avere in Friuli Venezia Giulia". All'inaugurazione erano presenti, fra gli altri, il presidente del Comitato Unpli Fvg, Valter Pezzarini, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il sindaco di Codroipo Guido Nardini. ARC/LP/pph