Eventi: Bini, 'Spirito di Vino' veicolo di attrattività per territorio

Gorizia, 15 dic - "Mi complimento con gli organizzatori di 'Spirito di Vino', iniziativa che ha il pregio non solo di coniugare enogastronomia, cultura e satira, ma anche di promuovere l'immagine di Gorizia al di fuori del contesto locale, elemento quest'ultimo fondamentale in vista di Go!2025. La Regione sostiene con convinzione questi eventi che sono un importante veicolo di attrattività per il territorio". Così l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini è intervenuto oggi a Gorizia alla premiazione dei 30 finalisti di "Spirito di Vino", il concorso organizzato dal Movimento Turismo del Vino Fvg per dare la possibilità di raccontare il mondo del vino in modo originale con la rappresentazione di vignette satiriche. La rassegna è giunta alla 24esima edizione e conta già un patrimonio di oltre 9mila vignette provenienti da tutto il mondo. "Gorizia - ha osservato Bini - si sta preparando con solerzia all'appuntamento della Capitale della Cultura e questo impegno è certificato dai numeri che vedono già una crescita notevole di presenze straniere nel capoluogo isontino: + 22 percento nel 2023 rispetto allo scorso anno. Go!2025 è una sfida per tutta la regione che non è fine a sé stessa, in quanto offre l'opportunità di costruire una solida base per uno sviluppo continuativo anche negli anni successivi al 2025. È importante che quanto di virtuoso avviene a livello locale venga divulgato a una platea sempre più vasta". La premiazione si è svolta al Palazzo Krainer di Gorizia, dove è stata allestita anche la mostra delle opere vincitrici e dei maestri vignettisti, visitabile fino al 15 gennaio 2024. Per la consegna dei premi, oltre all'assessore Bini erano presenti tra gli altri anche il presidente del Movimento Turismo del Vino Fvg Elda Felluga e l'assessore alla Cultura del Comune di Gorizia Fabrizio Oreti. Nell'occasione è stato anche annunciato l'inedito evento (Eno)Satira, sempre a cura del Movimento Turismo del Vino Fvg, che darà vita al primo festival mondiale della satira in occasione di Go!2025. L'iniziativa vuole porsi come un affascinante percorso che unirà cantine e luoghi simbolici dell'area transfrontaliera, distribuiti tra Italia e Slovenia. Questi spazi ospiteranno le vignette raccolte in 24 edizioni del concorso Spirito di Vino, creando un'esperienza coinvolgente per i visitatori che potranno esplorare le diverse prospettive di artisti e satirici.