Eventi: Callari, 157 anni Capitaneria porto Ts traguardo prestigioso

Trieste, 20 lug - "Il 20 luglio 1865 il Regio Decreto 2438 emanato da Re Vittorio Emanuele II sanciva la nascita formale del Corpo delle Capitanerie di porto, attualmente inquadrato nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e al quale sono storicamente affidate la disciplina e la vigilanza su tutte le attività marittime e portuali. Quello di oggi è un anniversario prestigioso per questo antico Corpo, che si è sempre dimostrato vicino ai cittadini tramite la sua attività". Con queste parole l'assessore regionale al Patrimonio, demanio e servizi generali Sebastiano Callari ha omaggiato i 157 anni del Corpo delle Capitanerie di porto, divenuto dal 1989 anche Guardia Costiera, nell'evento celebrativo svoltosi oggi nello storico edificio dell'ex Idroscalo a Trieste, alla presenza tra gli altri del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. "Nonostante quella di Trieste sia la direzione marittima più piccola d'Italia, ha saputo raggiungere in questi anni risultati importantissimi", ha aggiunto l'assessore, il quale ha inoltre ringraziato i vertici della Capitaneria di Porto di Trieste per la proficua collaborazione instaurata con la direzione del demanio regionale e si è anche congratulato con lo stesso Comando territoriale triestino per i numeri del report annuale presentato nell'occasione. Per citarne solo alcuni: nel 2021 sono state salvate 157 persone da situazioni di pericolo in mare, mentre sul fronte della tutela delle risorse ittiche sono state effettuate 426 ispezioni che hanno portato al sequestro di 264 kg di prodotto ittico; sempre nello stesso periodo, sono stati invece più di 5300 gli interventi di prevenzione dell'inquinamento marittimo, oltre 3500 le ispezioni demaniali e circa 2500 i controlli relativi all'attività balneare. ARC/PAU/gg