Eventi: Callari, Contea profumi di cultura europea assaggio di GO!2025

Gorizia, 28 apr - "'Contea, profumi di cultura europea' è un piccolo assaggio di ciò che attende Gorizia e il Friuli Venezia Giulia, l'appuntamento GO!2025 che permetterà al capoluogo isontino di sviluppare tutte le sue potenzialità trasformando il suo patrimonio di storia in una capitale attuale e capace di garantire un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti". È il pensiero espresso dall'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari all'inaugurazione della rassegna goriziana, alla sua prima edizione, imperniata su incontri culturali, enogastronomici e di spettacolo che ripercorre le tradizioni culturali discendenti dall'antica Contea e che si protrarrà fino a domenica nel parco del Municipio goriziano. Callari, introdotto dal sindaco Rodolfo Ziberna e alla presenza di numerose autorità, ha osservato che Gorizia attende ormai con impazienza l'evento del 2025 e ha assicurato che "l'Amministrazione regionale moltiplicherà le proprie energie perché il nostro territorio possa far valere la propria eccellenza agli occhi del mondo in quella che è un'opportunità irripetibile". 'Contea, profumi di cultura europea. Terra di mezzo' si è aperta, nel giorno del milleventiduesimo compleanno di Gorizia, con un'esibizione musicale e di combattimento medievale e si concluderà domenica alle 17 con un intervento di Vittorio Sgarbi. ARC/PPH/ma