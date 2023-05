Eventi: Callari, difesa degli anziani deve essere priorità

L'assessore ha partecipato alla presentazione dell'iniziativa di Confartigianato contro le truffe Trieste, 29 mag - "Difendere gli anziani deve essere un obiettivo cardine per la nostra società, in quanto rappresentano quella parte più fragile della popolazione che più facilmente, soprattutto in tema di nuove tecnologie, può essere soggetta a truffe e raggiri. Per questo come Istituzione abbiamo il dovere di sostenere iniziative come la vostra, che pongono al centro il tema della sicurezza a favore della componente più matura della nostra società". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale al Demanio e ai sistemi informativi Sebastiano Callari in occasione della presentazione della campagna di sensibilizzazione 'Truffe agli anziani: come prevenirle' organizzata dall'Associazione nazionale anziani e pensionati del Friuli Venezia Giulia di Confartigianato. Un'iniziativa, come è stato spiegato, che raggiungerà tutto il territorio regionale con degli interventi mirati. "Il crimine compiuto contro gli anziani - ha detto l'assessore - assume un aspetto particolarmente odioso, perché colpisce chi ha meno strumenti di difesa e percepisce, a causa dell'età, la sicurezza come un ambito della qualità della vita più difficile da conservare. Per questo è necessaria un'azione preventiva, finalizzata a rendere le persone maggiormente consapevoli dei rischi e di come comportarsi di fronte a certe situazioni di pericolo". Come ha spiegato l'esponente della Giunta, questo tipo di crimini meritano una risposta severa nei confronti di chi li compie e "bene quindi ha fatto Confartigianato a rendersi protagonista di questo progetto che, assieme allo sforzo congiunto di istituzioni e Forze dell'ordine, contribuirà - ha concluso - a rendere più sicura la vita dei nostri anziani". Hanno partecipato alla presentazione, tra le altre autorità, anche il prefetto Pietro Signoriello e il questore Pietro Ostuni, oltre all'assessore alle politiche sociali del Comune di Trieste Massimo Tognolli. ARC/GG/al