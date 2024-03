Eventi:Callari, Geografie spinge verso dimensione umana del territorio

Monfalcone, 20 mar - ""Geografie" è una manifestazione estremamente importante e il suo manifesto - scrivere la terra, leggere la terra - ci ricorda che dobbiamo difendere il nostro territorio per riportarlo il più possibile verso una dimensione umana, nel contesto di un mondo che oggi grida dolore". Sono parole dell'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari nel saluto all'inaugurazione della rassegna apertasi oggi in piazza della Repubblica di Monfalcone con un intervento dello psichiatra Vittorino Andreoli, che ha intrattenuto la platea gremita della tensostruttura con alcune riflessioni intorno al suo ultimo libro "La dittatura del denaro". "Una dittatura che - ha scherzato Callari - la Regione ha speso in maniera democratica sostenendo anche questa sesta edizione di "Geografie", così come fa con tutte le manifestazioni che da qui in avanti potranno essere interpretate come una grande cornice a Nova Gorica-Gorizia capitale europea della Cultura. Questa è un'area - ha aggiunto l'assessore - che ha vissuto le grandi tragedie del Novecento e che ora nel grande passaggio verso l'appuntamento del 2025 diventa campione di solidarietà e inclusione. In questo contesto Geografie apporta spunti di riflessione molto preziosi". Il festival letterario, di scena fino al 24 marzo, vedrà avvicendarsi sul palco numerosi interpreti e protagonisti dei nostri tempi, da Luca Zaia a Fausto Biloslavo, da Donato Carrisi a Susanna Tamaro, da Giacomo Poretti del trio Aldo Giovanni e Giacomo a Magdi Allam, da Daniele Capezzone a Fabrizio Gatti, da Ilaria Tuti a Paolo Ferri. Assente per impegni istituzionali, Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone, ha portato il suo saluto con un videomessaggio, mentre gli onori di casa per la serata inaugurale sono stati fatti dall'assessore agli Eventi e alla Cultura Luca Fasan. ARC/PPH/al