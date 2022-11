Eventi: Callari, giornate mediche occasione per ringraziare sistema

Trieste, 17 nov - "A nome dell'Amministrazione regionale colgo l'occasione per ringraziare la classe medica per quanto fatto in prima linea, con professionalità e spirito di sacrificio, in questi due anni e mezzo di pandemia. Superando le difficoltà il vostro lavoro ha permesso al Paese di uscire dall'emergenza e di poter guardare al futuro con maggiore fiducia. Quella stessa fiducia che tutti noi dobbiamo avere per la scienza e la ricerca, talvolta pericolosamente messe in discussione e che invece rappresentano le fondamenta della professione medica". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga all'apertura della 76esima edizione delle Giornate Mediche Triestine, dedicate quest'anno all'aggiornamento in tema dell'immunoterapia. Alla presenza tra gli altri del sindaco del capoluogo regionale Roberto Dipiazza, l'assessore ha sottolineato come sia importante ricordare che la medicina "è soprattutto scienza più che arte". "Sulla base di questo principio - ha spiegato l'esponente della Giunta regionale - il grande lavoro svolto nella campagna vaccinale assume un'importanza primaria, essendo il sistema sanitario riuscito a proteggere gran parte della popolazione, specialmente i più fragili, dai rischi del Covid". Fondamentale inoltre, come ha spiegato Callari, è riconoscere il valore e il ruolo del sistema pubblico, dove i medici sono in molti casi ostacolati nel loro lavoro da tutta una serie di adempimenti burocratici che nel privato non ci sono. "A tal fine - ha concluso - è quanto mai auspicabile che a livello nazionale si proceda in tempi rapidi a mettere mano a una riforma che torni a rendere la sanità pubblica appetibile da un punto di vista professionale per i giovani neolaureati, con l'obiettivo di rafforzare il livello delle prestazioni erogate ai cittadini". ARC/GG/ma