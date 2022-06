Eventi: Callari, Memo Festival valorizza radici comunità Monfalcone

Monfalcone, 22 giu - "L'Amministrazione regionale guarda con grande positività alla realizzazione di questo evento che racconta e valorizza le radici della comunità monfalconese, ricordando il lavoro e i percorsi di vita che hanno costruito la storia di questo territorio". Lo ha detto oggi l'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, durante l'inaugurazione della terza edizione del Memo Festival Monfalcone - Iniziative, eventi e appuntamenti per condividere la memoria del lavoro e del territorio. Un programma di appuntamenti (dal 23 al 27 giugno) organizzato, tra gli altri, dal Comune di Monfalcone - rappresentato alla cerimonia odierna dal sindaco Anna Maria Cisint - e dal Consorzio culturale del Monfalconese. Come ha spiegato l'assessore, il fatto che ad ospitare parte degli eventi ci sia il Museo della cantieristica dimostra come questo presidio culturale sia vivo e capace di proporre un'offerta unica, perché conserva e promuove la memoria e le testimonianze dell'identità di Monfalcone. Infine Callari ha sottolineato come l'iniziativa rappresenti il dinamismo che ha caratterizzato Monfalcone in questi ultimi anni, che ha svincolato la città da un cliché limitato alla sola cantieristica facendola diventare un centro pulsante del Friuli Venezia Giulia. ARC/GG