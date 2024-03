Eventi: Callari, mostra de Lutti dà lustro a Monfalcone

Monfalcone, 15 mar - "L'evento odierno è un'ulteriore testimonianza plastica di come Monfalcone non sia più solo la città dei cantieri. In questi ultimi anni, grazie a politiche lungimiranti, è riuscita a diventata un'area urbana vitale, capace di innovarsi e di essere attrattiva in termini turistici e culturali. La Regione, consapevole delle opportunità di crescita e sviluppo di questo territorio, sostiene iniziative come la mostra odierna capace di proiettare Monfalcone oltre la dimensione locale". Lo ha detto l'assessore regionale al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, in occasione dell'inaugurazione della mostra "Substantia" di Pierluigi de Lutti alla Galleria comunale d'arte contemporanea a Monfalcone, assieme, fra gli altri, al sindaco Anna Maria Cisint. Si tratta di un percorso espositivo di oltre 40 tra dipinti e sculture attraverso i quali l'artista esplora la dicotomia tra la materia fisica delle cose e la loro essenza intrinseca, ponendo interrogativi profondi sul concetto di sostanza e sulla transitorietà dell'esistenza. Le opere in mostra, spaziano dalle totemiche sculture ispirate alla cultura Inuit alle Doppie Ferite che evocano la tragedia dell'11 settembre, fino ad arrivare a tele informali e cicli di velature dove la materia si dissipa nell'evanescenza del colore. "E' con orgoglio che la città ospita un artista di fama internazionale nato a Monfalcone che, grazie alla sua arte, ha fatto conoscere la città nel mondo" ha commentato Callari ricordando i natali dell'artista e il suo successo a New York. Il Mo.Ma. lo invitò, infatti, a far parte di "The Artist's Viewing Program" dopo aver selezionato una delle sue opere nel 2005 ("Doppie Ferite" - 2001) collocandola nel catalogo del Bookstore del museo "Present Spiritalism". "Monfalcone sta vivendo un momento di rinascimento - ha rimarcato Callari -, si apre al mondo con le sue bellezze, dal litorale al Carso monfalconese, ai percorsi di guerra, ai suoi musei alle tante iniziative solo per citarne alcune, e nel territorio di Gorizia con Go2025! bisogna dare valore anche a tutto il resto e Monfalcone è un tassello di grande rilievo in questo contesto". L'esponente della Giunta Fedriga, che ha espresso apprezzamento per il lavoro artistico di de Lutti, ha voluto sottolineare l'importanza "della valorizzazione dell'identità di un territorio anche attraverso la cultura". "Substantia" resterà aperta al pubblico gratuitamente fino al 16 giugno, offrendo anche la possibilità di partecipare a visite guidate e laboratori didattici per bambini. ARC/LP/al