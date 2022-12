Eventi: Callari, mostra Nunziante conferma vitalità Monfalcone

Inaugurazione della rassegna 'Don Giovanni e la metafisica contemporanea' Monfalcone, 8 dic - "L'evento di oggi testimonia come Monfalcone non sia più legata all'etichetta - un po' in bianco e nero - di essere solo la città dei cantieri, ma è diventata in questi ultimi anni un'area urbana vitale e capace di innovarsi guardando con una visione strategica al futuro". Lo ha detto oggi a Monfalcone l'assessore regionale al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia Sebastiano Callari in occasione dell'inaugurazione della mostra di Antonio Nunziante titolata 'Don Giovanni, la metafisica contemporanea' allestita nella Galleria comunale di arte contemporanea. La rassegna, il cui vernissage ha visto la presenza, tra gli altri, del sindaco Anna Maria Cisint, comprende anche una serie di opere realizzate appositamente per la mostra di Monfalcone. Dopo essersi complimentato con l'artista e il curatore della mostra per la cifra artistica delle opere esposte, l'assessore - ricordando come ieri avesse partecipato al Festival della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale con i giovani di un liceo cittadino - ha inteso allacciare un filo conduttore in particolare tra le nuove generazioni e il messaggio del lavoro culturale di Nunziante. "Proprio per i giovani, proiettati attraverso la tecnologia al domani, ritengo - ha detto Callari - sia interessante poter guardare al passato e al presente con gli occhi dell'artista, per capire e comprendere i colori, le luci e le forme di un mondo che cambia ma - ha concluso - resta sempre vivo grazie ai ricordi". La mostra sarà aperta al pubblico da domani fino al 26 febbraio 2023. ARC/GG/ma