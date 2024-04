Eventi: Campionato Carnico di calcio orgoglio della Regione

Trieste, 20 apr - Il Campionato Carnico di calcio contribuisce a creare un ambiente sano sotto il profilo della vita sociale e dell'attività sportiva in un contesto particolare del Friuli Venezia Giulia come quello montano e per questo la Regione ne sostiene il funzionamento in maniera convinta.È il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Finanze che oggi ha assistito a Trasaghis alla finale della Supercoppa Carnia tra il Cavazzo e il Cedarchis, vinta da quest'ultima formazione.Il torneo manifesta una continua crescita e, come è stato rilevato con soddisfazione dall'esponente dell'Esecutivo regionale, oltre a coinvolgere gli adulti, ha un bel seguito anche tra i ragazzi. Proprio lo sviluppo del settore giovanile, ha osservato in conclusione l'assessore, rappresenta la miglior garanzia per il futuro di un campionato da cui trae beneficio tutta la comunità locale. Questa finale è stata il preludio al prossimo avvio del Carnico, campionato molto atteso che muove ogni fine settimana d'estate migliaia di persone. ARC/PPH