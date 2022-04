Eventi: centenario Seminario diocesano Pn indica baluardo per comunità

Trieste, 30 apr - In un contesto storico caratterizzato dalla frammentazione e dalla crisi dei valori e dei principi su cui si basano la nostra civiltà e la nostra società esistono per fortuna baluardi che costituiscono un punto di riferimento costante e ai quali possiamo sempre guardare: uno di questi è il Seminario diocesano di Pordenone.



È la riflessione portata dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, ittiche e forestali e alla Montagna in occasione della cerimonia che ha concluso le celebrazioni del centenario dell'istituto religioso, tenutasi oggi alla presenza del prefetto del Dicastero per il clero della Santa Sede. Numerose le autorità civili e religiosi intervenute.



L'assessore regionale ha osservato come la Chiesa, la Diocesi di Concordia-Pordenone e il Seminario svolgano una missione di custodia valoriale silenziosa ma concreta, di cui beneficia tutta la comunità. Lo stesso assessore ha visitato la mostra allestita per l'occasione nel porticato la quale ricostruisce in 100 foto la storia del Seminario, una storia feconda - è stato ribadito dal rappresentante della Giunta regionale - che è stata capace di alimentare la formazione culturale, il dialogo e la comprensione tra le persone e che si conferma anche in questo presente così denso di inquietudini una lanterna preziosa per illuminare il cammino della Destra Tagliamento. ARC/PPH