Eventi: con Antica Casada di Zampis territorio rinsalda le sue radici

Pagnacco, 9 mag - Un territorio vivo è un territorio che vive in comunità e che nella comunità riconosce i suoi valori, vi si identifica e da essi trae ogni giorno energia e forza per migliorarsi e migliorare quel territorio, per farlo crescere. La riapertura di un punto di incontro storico, dedicato alla socialità, restituisce a quella comunità un pezzo della sua storia, ricompone un punto di riferimento importante, regala un momento di festa e porta un nuova ventata di ottimismo.Lo ha sottolineato questo pomeriggio il governatore del Friuli Venezia Giulia che, a Zampis di Pagnacco, ha preso parte alla cerimonia del taglio del nastro dell'Antica Osteria Casada Trinco, una storica trattoria che aprì i battenti del 1924 e che ormai da cinque anni era chiusa. Rilevata da nuovi gestori, continuerà ora a servire la comunità, nel segno della tradizione, dell'accoglienza e della convivialità. ARC/PT/gg