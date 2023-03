Eventi: con nuove luci al 'PalaMelara' attenzione a sport e quartiere

Pordenone, 21 mar - Un intervento che da un lato migliora la qualità e l'efficienza dell'impianto triestino e, dall'altro, dimostra un segno di attenzione nei confronti della periferia della città in una struttura che è punto di riferimento di molti giovani praticanti diverse discipline sportive.Questi in sintesi i concetti espressi oggi dall'assessore regionale alle Autonomie locali nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione all'interno del PalaMelara, utilizzato dall'Unione Sportiva Acli Aps di Trieste, che da molto tempo svolge la propria attività dedicata alla promozione sportiva e sociale presso il comprensorio di Rozzol.Nel suo intervento l'esponente dell'Esecutivo regionale ha evidenziato come la spesa per migliorare le strutture sportive in Friuli Venezia Giulia rappresentino, in modo indiretto, un investimento sui giovani. Impianti come quello presente nel quartiere triestino, infatti, sono un punto di riferimento per molti atleti e luogo in cui i ragazzi possono coltivare una passione venendo a contatto con i valori positivi che lo sport sa trasmettere.Inoltre è stata evidenziata l'importanza che rivestono strutture come il PalaMelara, rappresentando un punto di incontro di molti giovani in un'area periferica della città. Anche in questo ambito lo sport diventa motivo di aggregazione e condivisione di esperienze reali, in una società sempre più caratterizzata dall'individualismo e da ambienti virtuali. ARC/AL/gg