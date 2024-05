Eventi: Cooprogetti precursora rigenerazione urbana

L'assessore alle Infrastrutture e Territorio alla cerimonia per i 50 anni della società pordenoneseTrieste, 24 mag - I professionisti che 50 anni fa diedero vita a Cooprogetti sono stati autentici precursori nel campo della rigenerazione urbana. Un termine il cui significato va oltre il semplice riutilizzo del suolo, in quanto abbraccia un'idea più profonda di trasformazione e rivoluzione del tessuto urbano. Grazie all'impegno di questi pionieri, e di chi li ha succeduti, è proprio partendo dal Friuli Venezia Giulia che questo nuovo approccio alla riqualificazione del territorio ha preso piede in Italia e all'estero. A loro va il ringraziamento della Giunta regionale e gli auguri per l'anniversario che oggi viene celebrato.Questo, in sintesi, il contenuto del messaggio condiviso dall'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio alla cerimonia per i 50 anni di Cooprogetti, svoltasi oggi a San Quirino.La società pordenonese opera nel campo dei servizi per l'ingegneria e l'architettura, sia in Italia che all'estero. Fondata nel 1974 da un gruppo di giovani professionisti, è stata una società cooperativa di professionisti fino al 1° luglio 2022, data in cui si è trasformata in società cooperativa di ingegneria. Più di mille i progetti all'attivo nei vari settori attinenti all'ingegneria civile e industriale, all'architettura, alla pianificazione territoriale e urbana e alla ricerca applicata. ARC/PAU/gg