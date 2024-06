Eventi: costruzioni, nuovo codice dei contratti pubblici e Pnrr

Il convegno è previsto a Udine il 12 giugno dalle 9Udine, 7 giu - Si terrà il prossimo 12 giugno a partire dalle 9, nell'auditorium A. Comelli della sede della Regione a Udine (via Sabbadini, 13), il convegno su 'Costruire al tempo del nuovo codice dei contratti pubblici e del Pnrr'.Durante l'evento, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il tramite della direzione centrale Infrastrutture e Territorio, con la collaborazione di Anci, Ance, ComPa e Insiel, verranno presentate le novità introdotte dalla legge regionale n.2 del 5 aprile 2024 volta a dare attuazione e ad aggiornare il quadro normativo dei lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.36/2023 che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di migrare verso piattaforme aperte interoperabili (Bim).La giornata approfondirà anche il Bim, l'espressione massima della concreta attuazione della digitalizzazione dei lavori pubblici e poi, ancora, la necessità in una regione che ha vissuto la tragedia del sisma del '76 di introdurre anche la digitalizzazione del deposito dei calcoli dei cementi armati. Fra i temi del convegno anche le novità in materia di lavori pubblici e di costruzioni in zona sismica e l'aggiornamento sulle regole contabili.Le iscrizioni all'evento sono aperte fino alle 12 dell'11 giugno al seguente link:https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=23 401 ARC/LP/al